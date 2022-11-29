إيلون ماسك يدعي أن أبل هددت بحجب تطبيق

2022/11/29 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم إيلون موسك، الإثنين أن شركة أبل "هددت" بسحب تويتر من متجر تطبيقات iOS الخاص بها، وهي خطوة قد تكون مدمرة لشركة ماسك التي اشتراها مؤخرا، مقابل 44 مليار دولار.

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