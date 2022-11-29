"علم المثليين" ليس المرة الأولى.. مفاجأة بشأن مقتحم ملعب لوسيل

2022/11/29 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإيطالي ماريو فيري، المولود في 1987، دخل أرض ملعب لوسيل لمدة ثلاثين ثانية في الدقيقة الحادية والخمسين من مباراة البرتغال والأوروغواي، مرتديا قميصاً أزرق اللون عليه شعارا "أنقذوا أوكرانيا" من الأمام و"الاحترام للمرأة الإيرانية" من الخلف، وحاملا علم قوس القزح، قبل أن يوقفه عناصر الأمن.

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