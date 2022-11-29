النيران تلتهم اضابير غرفة تجارة بغداد.. والدفاع المدني توضح (صور)

2022/11/29 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تمكنها من إخماد حادث حريق اندلع داخل سرداب غرفة تجارة بغداد المخصص لحفظ الأضابير في منطقة شارع الرشيد وسط العاصمة.وذكر بيان للدفاع المدني، تلقته (بغداد اليوم)، أنها "استنفرت 7 فرق إطفاء تخصصية إضافة آخرى ساندة من حوضيات لتحكم سيطرتها الكاملة بوقت قياسي وتقلل الضرر داخل مخزن الأضابير وتتقذ مايقارب 97% من نسبة الخزين".وتابع، أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن بادئ الأمر".

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