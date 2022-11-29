السجن المؤبد لامرأة قتلت ابن زوجها خنقاً في واسط

2022/11/29 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق امرأة اقدمت على قتل "ابن ضرتها" البالغ من العمر 6 سنوات خنقاً.

وقال مصدر قضائي لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات واسط أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق امرأة اقدمت على قتل ابن ضرتها البالغ من العمر 6 سنوات خنقاً بواسطة وسادة ورمي جثتهِ في النهر بقضاء الموفقية في محافظة واسط".

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