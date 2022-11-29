إعفاء مدير صحة صلاح الدين من منصبه (وثيقة)

2022/11/29 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مدير دائرة صحة صلاح الدين رائد ابراهيم حمد من منصبه وتكليف خالد برهان رزوقي مديرا للدائرة وكالة.

وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) ان " الاجراء تم استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 2022 الماخوذ في الجلسة الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 20/9/2022 المبلغ للوزارة بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء".

واشار الى ان "قرار تكليف خالد برهان بدلا عن رائد ابراهيم بمهام ادارة صحة صلاح الدين لحين تعيين مدير عام جديد".

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