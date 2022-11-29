2022/11/29 | 16:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U1a_vujEuDo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فتاة كسرت تقاليد المجتمع وفازت بلقب سفيرة جمال العرب بلا عمليات تجميل | برنامج نفانيف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فتاة كسرت تقاليد المجتمع وفازت بلقب سفيرة جمال العرب بلا عمليات تجميل | برنامج نفانيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).