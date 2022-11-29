علماء يحذرون من متحور أكثر شراسة قبل طي صفحة كورونا

2022/11/29 | 16:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: نبه علماء أوبئة، مؤخرا، إلى أن المتحور المقبل من فيروس قد...

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