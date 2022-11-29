بالأسماء.. حسم ملف وزارات الكرد بين البارتي واليكتي

2022/11/29 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، حسم الوزارات المتبقية بحكومة السوداني في اقليم كردستان، فيما كشف الاسماء المرشحة لكلا الوزارتين.

وقال القيادي في الاتحاد، أحمد الهركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملف وزارتي الاعمار والاسكان والبيئة تم حسمهما بالاتفاق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني”، مبينا أن ” وزارة الاعمار والاسكان ذهبت الى حصة الديمقراطي الكردستاني، اما وزارة البيئة فقد تم الاتفاق عليها واعطائها الى اليكتي”.

وأضاف، أن “مرشح البارتي بنكين ريكاني هو من سيتسلم حقيبة وزارة الاعمار، بينما سيكون نزار آوميد وزيراً للبيئة”.

وأوضح القيادي في الاتحاد ان “هناك اجتماعاً عقد في منزل جلال طالباني بحضور الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف ادارة الدولة لحسم الامور المتعلقة بهذه الجزئية”.

وأشار الى ان”الوفود الكردية تعاود زياراتها الى بغداد لبحث ملفات مشتركة بين الاقليم والمركز، ومناقشة الملفات السياسية والامور الفنية الاخرى التي تتعلق بالموازنة”.

وتابع ان “الاجواء ايجابية داخل العملية السياسية لمشاركة اغلب المكونات العراقية في ادارة الدولة”، لافتا الى ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسير بخطوات جدية بما يخص ملفات الفساد والعلاقات الخارجية”.

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