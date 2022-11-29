المالية تعلن اكمال الدفعة الثالثة من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل

2022/11/29 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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إستكملت دائرة الموازنة في وزارة المالية اليوم الثلاثاء ، الاجراءات المتعلقة بإستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل ضمن ملاك عدد من الوزارات (الدفعة الثالثة) والبالغة ٨٠٦٧ بكالريوس ، ١٣١ دكتوراه .

وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء ٢٨١ لسنة ٢٠٢٢ ، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة ٣ ، من المشمولين بالقرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وكالآتي :-

• وزارة النفط ١٣• وزارة الصحة ٢١٨٧• وزارة الإتصالات ٤٥• وزارة الزراعة ٢٣٠٥• ديوان الوقف الشيعي ٢٩٧• وزارة البيئة ٣٣٣• شبكة الإعلام العراقي ١٣٤• ديوان الوقف السني ٣٦٧• وزارة الثقافة ٥٦٠• وزارة النقل / هيئة الانواء الجوية ٦٨• وزارة الموارد المائية ١١٦• وزارة العمل ٨٦٣• وزارة الاعمار والإسكان ٦٥٥• المفوضية المستقلة للإنتخابات ٢٥٥

وعملا بالسياقات القانونية سيتم تزويد الوزارات بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الخريجين المشمولين بالتعيين .

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