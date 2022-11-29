مجلس الخدمة يصدر توضيحاً بشأن توزيع الدرجات للأوائل وحملة الشهادات

2022/11/29 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن توزيع الدرجات للأوائل وحملة الشهادات على الوزارات.

وقال المجلس في بيان ، ان "ما ينشر من بيانات خاصة بتوزيع الدرجات والتخصصات المتعلقة بأبنائنا من الأوائل وحملة الشهادات العليا على الوزارات، لم يصل إلى المجلس بشكل كامل ورسمي"، مبينا "اننا نتعامل وفق السياقات القانونية والرسمية".

وقدم المجلس شكره "للجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة المالية التي باشرت بإرسال بعض الدرجات ولكن عدم استكمال وتأخير الدرجات الأخرى أدى إلى تأخير إطلاق استمارة التعيين مما سبب إرباكاً نتيجة لذلك"، موضحا ان "المجلس لا يستطيع إطلاق الاستمارة لاختصاص دون الآخر".

وأكد انه "سيتم اطلاق الاستمارة حال استكمال الدرجات جميعها من قبل وزارة المالية ولجميع التخصصات".

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