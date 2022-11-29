مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ينتعش بأكثر من المتوقع

2022/11/29 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انتعش في نوفمبر/ تشرين الثاني بأكثر قليلاً من المتوقع؛ إذ ارتفع للمرة الأولى منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط وسط المزيد من التفاؤل بين المستهلكين وفي القطاعات الخدمية.

وقالت المفوضية الأوروبية: إن مؤشرها للمعنويات الاقتصادية ارتفع إلى 93.7 في نوفمبر/ تشرين الثاني من 92.7 في أكتوبر/ تشرين الأول، متجاوزاً بفارق ضئيل التوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” لخبراء اقتصاديين بالارتفاع إلى 93.5.

وتدهورت المعنويات في قطاع الصناعة إلى -2.0 من -1.2 في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أسوأ كثيراً مقارنة بمستوى -0.5 الذي توقعته الأسواق، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع إلى 2.3 من 2.1 الشهر الماضي.

وزاد تفاؤل المستهلكين بشدة ليرتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى -23.9 من -27.5 في أكتوبر/ تشرين الأول.

كما تراجعت توقعات التضخم بين المستهلكين تراجعاً حاداً إلى 30.1 في نوفمبر من 37.3 في أكتوبر وبين رجال الأعمال إلى 40.4 من 44.8 الشهر الماضي.

(رويترز)

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