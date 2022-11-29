2022/11/29 | 16:33 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الخدمة: لم يصلنا رسميا توزيع الدرجات للأوائل وحملة الشهادات على الوزارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/29 | 16:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة: لم يصلنا رسميا توزيع الدرجات للأوائل وحملة الشهادات على الوزارات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة: لم يصلنا رسميا توزيع الدرجات للأوائل وحملة الشهادات على الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).