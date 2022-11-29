2022/11/29 | 16:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hQb768-0toM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشعان : ينبغي على حكومة السوداني الاستفادة من علاقات العراق المتزنة مع طهران وواشنطن) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشعان : ينبغي على حكومة السوداني الاستفادة من علاقات العراق المتزنة مع طهران وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).