أمانة مجلس الوزراء تنفي تخصيص قطع أراض ضمن نطاق بلدية المنصور

2022/11/29 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تخصيص قطع أراض ضمن نطاق بلدية المنصور.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي نفياً قاطعاً صحة ما ورد بكتاب منسوب لها بشأن تخصيص قطع أراض ضمن نطاق بلدية المنصور".

ودعت الأمانة في بيانها المواطنين كافة إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعرفة للتأكد من مصداقية الأخبار قبل تداولها وطرحها للرأي العام.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، كتاب منسوب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تخصيص قطع أراض ضمن نطاق بلدية المنصور.

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