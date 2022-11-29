قصف تركي جديد يستهدف مناطق في محافظة اربيل

2022/11/29 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقصف تركي جديد استهدف مناطق في محافظة اربيل .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قصفا تركيا جديدا استهدف مناطق تابعة لناحية سيدكان بقضاء سوران في محافظة اربيل ".

وأضاف أن "القصف تم عن طريق طائرة مسيرة"، مؤكدا ان "لا معلومات عن الاضرار المادية والبشرية".

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