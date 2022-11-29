مقرب منه.. السوداني يعرض على الإيرانيين

2022/11/29 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة: مروان حبيب

كشفت شبكة ذا ناشيونال نيوز الإماراتية، عن أهم المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الجانب الإيراني خلال زيارته الحالية الى طهران، فيما أشارت الى ان العراق لن يكون المحور الوحيد.

وأوضحت الشبكة بحسب تقرير أوردته اليوم، وترجمته (بغداد اليوم)، أن "أحد مرافقي السوداني كشف لها، بان السوداني ينوي طرح موضوع الوساطة العراقية بين طهران والرياض على الجانب الإيراني".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أنه "يسعى السوداني للحصول على موافقة إيران لإعادة الوساطة العراقية بينها وطهران بهدف تحسين العلاقات بين البلدين"، على حد تعبيره.

وتابع أن "موضوع الوساطة سيطرح الى جانب مواضيع وجود الأحزاب الكردية الانفصالية في شمالي العراق، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين".

يشار الى ان السوداني وصل صباح اليوم الى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية هي الثالثة له منذ توليه المنصب، حيث زار سابقا الأردن والكويت ضمن مساعي لتحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع تلك البلدان.

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