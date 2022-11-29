نائب قائد العمليات المشتركة يزور جرحى لواء علي الأكبر

2022/11/29 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب قائد العمليات المشتركة

الفريق الركن الدكتور قيس المحمداوي

برفقة قائد القوات البرية الفريق الركن

قاسم محمد صالح ورئيس أركانها وضباط ركن

قيادة العمليات المشتركة، نائب قائد

عمليات الفرات الأوسط

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