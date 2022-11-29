شغب في شوارع بروكسل.. حادثة معزولة أم غضب مغربي من

2022/11/29 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت أحداث الشغب التي عرفتها أحياء وشوارع بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، في أعقاب المباراة التي جمعت المنتخبين المغربي والبلجيكي ضمن منافسات كأس العالم بقطر، نقاش اندماج الجالية المغربية في المجتمع البلجيكي.

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