2022/11/29 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن توزيع الدرجات للأوائل وحملة الشهادات على الوزارات.وقال المجلس في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ان “ما ينشر من بيانات خاصة بتوزيع الدرجات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة: سيتم اطلاق الاستمارة حال استكمال الدرجات جميعها من قبل المالية المركز الخبري الوطني.

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