ناجية من العنف المنزلي في ليبيا تروي لـCNN رحلتها مع المعاناة

2022/11/29 | 17:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى اليوم ليس هناك من قانون يحمي النساء من العنف الأسري في ليبيا والعديد من الدول العربية، رغم الجهود النسوية المستمرة للناشطات الليبيات في سبيل مكافحة هذا العنف وتجريمه.إليكم قصة ناجية من العنف المنزلي في ليبيا.

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