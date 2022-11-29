2022/11/29 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل المستشفى خلال الزيارة الأربعينية يشتكي من صدره فقطعوا له قدمه

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