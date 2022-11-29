نهاية عصر الدولار.. روسيا والصين ينشآن نظام تسوية جديد يتجنب سويفت

2022/11/29 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

يبدو أن سعى روسيا والصين إلى تحقيق عالم متعدد الأقطاب بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية دوليًا والدولار اقتصاديًا وفقًا لتصريحات مسؤولي البلدين تسير وفق الخطة الموضوع.

وفقًا للأنباء تعمل روسيا والصين حاليًا على فتح حسابات الشركات بشكل متبادل لتجنب استخدام النظام العالمي للتبالات والمعاملات المالية SWIFT

وجاء ذلك وفقًا لما أعلن ذلك نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك خلال كلمته في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع.

وأشار نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن التسويات بموجب عقود لتوريد الغاز من روسيا إلى الصين يتم تحويلها بالفعل إلى العملات الوطنية للبلدين.

وأضاف ألكسندر نوفاك أنه بالإضافة إلى ذلك ، يتم نقل إمدادات النفط ومنتجات النفط والفحم بنشاط إلى المستوطنات بالروبل واليوان.

وقال نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي "يساعد هذا العمل على منع المخاطر وتعزيز تحويل الروبل واليوان إلى وضع العملات الاحتياطية العالمية.

وقال نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي يعمل البنك المركزي الروسي وبنك الصين على إمكانية فتح حسابات للشركات الروسية في الصين.

وأضاف نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي أن والشركات الصينية في روسيا والشركات الروسية يتجهان إلى إنشاء نظام تسوية دون استخدام سويف.

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