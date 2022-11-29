الزراعة النيابية: قرارات حكومة الكاظمي تسبب بايقاف 4 الاف مشروع دواجن

2022/11/29 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الثلاثاء، إغلاق 4 آلاف مشروع للدواجن، فيما أوصت بتطبيق قرار فرض تعرفة جمركية على البيض والدواجن المستوردين.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "العراق يمتلك قرابة 6 آلاف مشروع دواجن، إلا أنه وللأسف الشديد تم إيقاف 4 آلاف مشروع وتسريح العاملين فيها"، مشيرة الى أن "القرارات السابقة لوزارة الزراعة بفتح الاستيراد وعدم حماية المنتج المحلي أثرت سلباً على تلك المشاريع".

وأضافت أنه "لم تكن هنالك حماية للمنتج المحلي في العامين الماضيين بالإضافة الى عدم السيطرة على التهريب الذي يحصل في بعض المنافذ الحدودية"، موضحة أن "اللجنة عملت بجهد كبير على إيقاف الاستيراد لوجود الاكتفاء الذاتي من منتج البيض والدواجن".

وتابعت أن "اللجنة طالبت بوضع تعريفة جمركية ليكون هناك منافس للمنتج المحلي"، مشيرة الى أن "مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 138 لسنة 2022 لوضع تعرفة جمركية على المستورد من منتج البيض والدواجن والمنتوج الزراعي، إلا أنه لم يطبق القرار حتى الآن".

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