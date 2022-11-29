أمانة مجلس الوزراء تنفي تخصيص قطع أراض ببلدية المنصور

2022/11/29 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تخصيص قطع أراض ضمن نطاق بلدية المنصور.

وذكرت في بيان "ننفي نفياً قاطعاً صحة ما ورد بكتاب منسوب لها بشأن تخصيص قطع أراض ضمن نطاق بلدية المنصور".

ودعت الأمانة في بيانها المواطنين إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعرفة للتأكد من مصداقية الأخبار قبل تداولها وطرحها للرأي العام".

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