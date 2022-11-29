سياسية وأمنية وديموغرافية.. لهذه الأسباب لا تزال رحلة نزوح العراقيين مستمرة

2022/11/29 | 17:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجدد معاناة المهجرين بالعراق مع كل شتاء، بعد 8 سنوات على بدء نزوحهم، لا يزالون يشتكون من نقص المستلزمات الصحية والغذائية، قابعين بخيام مهترئة، لتطرح أسئلة عدة عن أسباب عدم عودتهم للديار؟

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