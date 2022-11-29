عدسة (بغداد اليوم) تستعرض آراء الشارع بالسلة الغذائية

2022/11/29 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

استعرضت عدسة (بغداد اليوم) آراء الشارع العراقي بالسلة الغذائية، في ظل حالة تذبذب يشهدها السوق إثر تشكيل حكومة جديدة ومطالبات بتغيير سعر صرف الدولار.

وأشاد مواطنون بمفردات السلة التي طورتها وزارة التجارة، فيما طالبوا بزيادة دعمها والتدخل بصورة فورية للحد من سيطرة التجار.

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