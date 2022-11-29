بعد الداخلية.. تغييرات كبيرة مرتقبة في وزارة الدفاع - عاجل

2022/11/29 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن قرب إجراء تغييرات كبيرة في القيادات العسكرية في وزارة الدفاع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ(بغداد اليوم)، ان "القائد العام للقوات المسلحة ينسق مع وزير الدفاع من أجل احداث تغييرات كبيرة في القيادات العسكرية والمناصب المهمة في الوزارة على غرار ما حصل في وزارة الداخلية، اليوم، من قرارات بالإعفاء وتكليف شخصيات جديدة".

وأضاف ان "هذه التغييرات تأتي لتجديد الدماء في المناصب المهمة الأمنية والعسكرية وهي تأتي ضمن خطة تسلم وزارة الداخلية المهام الأمنية داخل المدن بدل الجيش العراقي".

وعقب تولي مهامه وزيرا للداخلية في نهاية تشرين الأول الماضي، أجرى عبد الأمير الشمري، عشرات التغييرات في المؤسسة الأمنية، تضمنت نقل قادة وتغيير آخرين.

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