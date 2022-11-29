المالية توافق على تعيينات خريجي معهد النفط وتوزيعهم على الشركات التابعة للوزارة

2022/11/29 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

وافقت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، على تعيينات خريجي معهد النفط وتوزيعهم على الشركات التابعة للوزارة.

وذكرت وثيقة صادرة من المالية تلقتها (بغداد اليوم) إن "وزارة المالية وافقت على تعيينات خريجي معهد النفط وتوزيعهم على الشركات التابعة للوزارة".

أدناه نص الوثيقة:

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