2022/11/29 | 17:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الثلاثاء 11/29/2022، ان...

ظهرت المقالة المندلاوي للسفير التشيكي: الفرصة مؤاتية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المندلاوي للسفير التشيكي: الفرصة مؤاتية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المندلاوي للسفير التشيكي: الفرصة مؤاتية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).