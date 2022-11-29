كردستان تسعى لإقرار قانون عمل خاص بالإقليم

2022/11/29 | 17:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت رئيسة برلمان كردستان، الثلاثاء 11/29/2022، أنه سيكون عند إقليم كردستان...

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