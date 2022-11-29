"لنتركهم يلعبون".. بلينكن يعلق قبل مواجهة إيران والولايات المتحدة

2022/11/29 | 17:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن تكون مباراة الولايات المتحدة وإيران، الثلاثاء، في إطار مباريات بطولة كأس العالم المقامة في قطر، بأنها "ستكون تنافسية للغاية"، لكنه طالب بألا تأخذ أبعادا سياسية.

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