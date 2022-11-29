رئيس مجلس النواب يستقبل وفد اتحاد الكلدان الدولي

2022/11/29 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، وفداً من الاتحاد الكلداني الدولي برئاسة سام يونو.

وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس النواب “مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وعدد من المواضيع التي تخص ملف النازحين والمهجرين، وإعادة الاستقرار”.

واضاف البيان “كما تم التأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة التعايش وحماية حقوق المكونات كافة”.

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