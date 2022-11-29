المندلاوي يدعو إلى بناء شراكة اقتصادية حقيقية وعلاقة متوازنة بين بغداد وواشنطن

2022/11/29 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، بمكتبه اليوم الثلاثاء ، السفيرة الأمريكية لدى العراق “آلينا رومانوسكي”؛ لبحث عدد من الملفات والقضايا المشتركة.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب المندلاوي “التطرق الى الاتفاقيات المهمة التي تجمع البلدين في مختلف الصعد، والرغبة في استثمارها لبناء علاقة متوازنة وشراكة اقتصادية حقيقية تُلبي مصالح الشعبين الصديقين، والتأكيد على استمرار التنسيق في مجال مكافحة الارهاب والتطرف، فضلاً عن التعاون في مجالات التسليح والصحة والبيئة والاستثمار”.

من جانبها أعربت السفيرة رومانوسكي، عن حرص بلادها في تعزيز التعاون مع العراق، ودعمه في استعادة دوره الفعال ومكانته المهمة عربياً وإقليمياً.

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