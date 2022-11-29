التفاصيل الكاملة لمحاولة سرقة 4 ملايين دولار من الرافدين والرشيد في بيروت

2022/11/29 | 18:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم كشف عملية تحويل قيدين على حساب مصرف الرافدين فرع بيروت.

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