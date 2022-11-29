بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر كانون الأول للمولدات الأهلية والحكومية

2022/11/29 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

حددت محافظة بغداد، الثلاثاء، تسعيرة الأمبير لشهر كانون الأول للمولدات الأهلية والحكومية .

وذكر بيان للمحافظة أن "سعيرة التشغيل العادي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ(4) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان إضافة (الف دينار فقط)، للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية."

وأضافت، ان "تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة (12) ظهراً وحتى الساعة (6) صباحاً بـ (6) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان إضافة (الف دينار فقط) للمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية

وأوضح، أن "يكون سعر الأمبير ( 9 ) آلاف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي (24) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية ويمكن إضافة (الف او الفين) دينار فقط للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية".

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