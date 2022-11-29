2022/11/29 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، تسعيرة الأمبير لشهر كانون الأول للمولدات الأهلية والحكومية بـ (9) الاف للتشغيل الذهبي.وقالت المحافظة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ انه” يكون التشغيل العادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة بغداد تحدد تسعيرة “الامبير” الواحد بـ 9 الاف للتشغيل الذهبي المركز الخبري الوطني.

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