2022/11/29 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إلى بناء شراكة اقتصادية حقيقية وعلاقة متوازنة بين بغداد وواشنطن .وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال لقائه السفيرة الأمريكية..



المندلاوي يدعو لبناء شراكة اقتصادية وعلاقة متوازنة بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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