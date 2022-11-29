قطر تزود ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال بداية من عام 2026 بموجب صفقتين جديدتين

2022/11/29 | 18:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستزود قطر الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا بموجب صفقتين جديدتين تم الإعلان عنهما، الثلاثاء، حيث تواصل الدول الأوروبية محاولة تقليل اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي.

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