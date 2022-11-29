العراق والشباب

2022/11/29 | 18:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

كل الحكومات الدولية في العالم، تهتم

بشريحة الشباب بشكل خاص لانهم عنوان

المستقبل، فتستعين بهم وتدربهم لانهم

الجيل الذي سيتعين عليه بعد حين لن يطول

ان يأخذ ببلدانهم الى الازدهار والرقي

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