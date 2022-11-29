اصدار جديد من مجلة ( المسرح الحسيني ) الفصلية المعنية بشأن المسرح الحسيني النخبوي

2022/11/29 | 18:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر العدد السادس عشر من مجلة ( المسرح

الحسيني) ولسنة العاشرة، وهي مجلة فصلية

تعنى بالشأن المسرحي بشكل عام والحسيني

النخبوي بشكل خاص، التي تصدر عن وحدة

التوين والتوثيق التابعة لشعبة النشر

في قسم إعلام

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