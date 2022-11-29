2022/11/29 | 18:41 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي للسوداني: أمن العراق هو أمن إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم
الثلاثاء، ضرورة مواصلة الجهود
المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف
والمخدرات.
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،
للمرشد الإيراني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي للسوداني: أمن العراق هو أمن إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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