خامنئي للسوداني: أمن العراق هو أمن إيران

2022/11/29 | 18:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

للمرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم

الثلاثاء، ضرورة مواصلة الجهود

المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف

والمخدرات.

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

للمرشد الإيراني

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