2022/11/29 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

حددت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، تسعيرة الأمبير لشهر كانون الأول للمولدات الأهلية والحكومية.

وقال إعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "تسعيرة التشغيل العادي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً ستكون بـ(4) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية وبالإمكان إضافة (ألف دينار فقط) للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية".

وأضاف أن "تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة (12) ظهراً وحتى الساعة (6) صباحاً تكون بـ (6) آلاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية وبالإمكان إضافة (ألف دينار فقط) للمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية".

وأوضح أن "يكون سعر الأمبير (9) آلاف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي (24) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية ويمكن إضافة (ألف او ألفين) دينار فقط للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية".

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