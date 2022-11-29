بعد زين.. اسيا سيل ترسل رسائل نصية للمواطنين: نحن سعداء

2022/11/29 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أرسلت شركة "آسيا سيل" للاتصالات، اليوم الثلاثاء، رسائل إلى مشتركيها حول بطاقات إعادة التعبئة.

ورصدت (بغداد اليوم) وصول الرسائل من شركة "آسيا سيل" الى هواتف المشتركين تبلغهم فيها بأنه " ابتداء من 1 كانون الأول المقبل، سيمكن للمشتركين شراء بطاقات التعبئة دون الضريبة المضافة والبالغة 20% ".

يذكر أن خطوة شركة "آسيا سيل" جاءت لاحقة لخطوة شركة "زين للاتصالات"، وبعد قرار من مجلس الوزراء وباقتراح من وزيرة الاتصالات هيام الياسري، إلغاء ضريبة القيمة المضافة، والتي فرضت منذ العام 2014، بسبب الأزمة المالية آنذاك.

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