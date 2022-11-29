المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية: العراق بلد كبير بموارده وشبابه يستحق الاستقرار والخدمات

2022/11/29 | 18:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، الثلاثاء 11/29/2022، خلال...

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