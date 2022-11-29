2022/11/29 | 18:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، الثلاثاء...

ظهرت المقالة تفاصيل محاولة سرقة أربعة ملايين دولار من حسابات مصرفي الرافدين والرشيد في لبنان أولاً على المسلة.

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