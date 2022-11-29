بلينكن يعلن عن مساعدات أميركية لدعم شبكة الكهرباء الأوكرانية

2022/11/29 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع الكبرى على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بوخارست، الثلاثاء، أن حكومة الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 53 مليون دولار لدعم شبكة الكهرباء الحيوية في أوكرانيا

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