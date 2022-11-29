بعد سيارة النفايات.. حكومة البصرة تشتري

2022/11/29 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشفت وثائق حصل عليها فريق الرصد والتقصي في وكالة (بغداد اليوم) عن قيام محافظة البصرة بتوقيع عقد لشراء آليات تنظيف بمبالغ وصفها مختصون بـ"المهولة".

وبحسب الوثائق، أن "العقود أظهرت أن البلدوزر، اشترته حكومة البصرة بـ 986 مليون دينار عراقي".

ورأى مختصون أن "هذه الأرقام مهولة ومبالغ فيها"، فيما وجهوا دعوة لفتح تحقيق بهذا الملف.

وفي وقت سابق، كشفت وثائق حصل عليها فريق الرصد والتقصي في وكالة (بغداد اليوم) عن "سعر (كابسة) النفايات حجم 40 متر مكعب بسعر 700 مليون دينار عراقي في حين ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز ال 250 مليون دينار ومن افضل المناشئ وطراز 2023".

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