2022/11/29 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حصلت كلية القانون في جامعة بغداد ، اليوم الثلاثاء، على المركز الاول في المسابقة الاقليمية للمحاكمة الصورية في سلطنة عمان.وذكرت الكلية في بيان وتلقاه / المركز الخبري الوطني/انه”في اطار تعزيز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..كلية القانون تحرز المركز الاول في المسابقة الاقليمية للمحاكمة “الصورية” في عمان المركز الخبري الوطني.

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