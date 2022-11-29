2022/11/29 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6EYE-qQxmcA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قطري يحقق حلم شاب سوداني فضل قطر على حبيبته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قطري يحقق حلم شاب سوداني فضل قطر على حبيبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).