بغداد واربيل يبحثان ملف الطاقة الكهربائية

2022/11/29 | 19:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، بمكتبه في مقر الوزارة.اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة في حكومة اقليم كردستان المهندس كمال والوفد الفني المرافق له، وبحثا ملف الطاقة الكهربائية.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، انه “جرى بحث جملة من القضايا الستراتيجية ذات الاهتمام المشترك ،وتنسيق شكل العلاقة والعمل بما يصب بمصلحة وخدمة […]

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